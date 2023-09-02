РПЛ рекомендовала приостановить проведение матчей на стадионе «Фишт» в Сочи

Комиссия Российской премьер-лиги по оценке качества футбольных полей рекомендовала на месяц приостановить проведение матчей чемпионата на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт стадиона Фото: сайт стадиона

В связи с этим ФК «Сочи» предложил изменить график чемпионата и провести матч «Спартак» — «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», а матч «Сочи» — «Спартак» в апреле 2024 года на стадионе «Фишт». РПЛ также получил письмо о согласовании изменений в графике чемпионата от ФК «Спартак-Москва».

Предложение об обмене кругами общее собрание клубов РПЛ рассмотрит 4 сентября в заочном формате. Окончательное решение о возможном изменении графика чемпионата примет исполнительный комитет Российского футбольного союза.

Из-за аномально жаркой погоды в Сочи ухудшились качественные характеристики поля стадиона «Фишт». В августе почва прогревалась до плюс 30 градусов, что не давало корневой системе стабилизироваться. Замену газона стадиона на искусственный РПЛ исключает.

Татьяна Ручкина

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