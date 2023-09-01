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NASA показало фото вероятного места крушения «Луны-25»

Лунный разведывательный орбитальный аппарат (LRO) сфотографировал новый кратер, появившийся на поверхности Луны. Он, вероятно, является местом падения российской миссии «Луна-25», сообщило NASA.

Фото: NASA’s Goddard Space Flight Center / Arizona State University

Фото: NASA’s Goddard Space Flight Center / Arizona State University

В агентстве заявили, что станция во время спуска «столкнулась с аномалией», что привело к ее падению. Образовавшийся кратер достигает около 10 м в диаметре. «Поскольку этот новый кратер находится близко к предполагаемой точке столкновения с "Луной-25", команда LRO пришла к выводу, что он, скорее всего, образовался в результате этой миссии, а не естественного удара»,— уточняется в пресс-релизе.

«Луну-25» запустили 11 августа, это был первый запуск российской лунной станции почти за 50 лет. 20 августа «Роскосмос» сообщил, что связь с «Луной-25» потеряна. По предварительным данным, она перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью Луны.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов призвал «не делать из этого трагедию» и сказал, что миссию могут повторить в 2026 году. В Кремле считают, что падение станции — это повод проанализировать ошибки, но не надо отчаиваться.

Лаура Кеффер

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