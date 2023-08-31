Школа в бывшем здании завода «Русский Рено» откроется 1 сентября

Компания «ПИК» завершила реконструкцию здания бывшего автомобильного завода «Русский Рено» в Выборгском районе в образовательный комплекс, состоящий из начальной школы и детского сада, сообщила пресс-служба компании.

Бывшая фабрика находится по адресу: Кантемировская улица, д.11. В сентябре школа и сад примут первых детей. Комплекс, в который вошли начальная школа на 350 мест и детский сад на 150 мест, девелопер передаст городу. Здание обустроили по современным стандартам: в нем предусмотрены бассейн, спортивный и театральный залы, столовая, библиотека.

«ПИК» начал работы по реконструкции в начале 2022 года. Объем инвестиций компания не раскрывала. Покупка сборочного цеха «Русского Рено» вместе с земельным участком обошлась застройщику в 1,34 млрд руб.

Здание сборочного цеха автомобильного завода «Русский Рено» было построено в 1916 году по проекту гражданского архитектора Алексея Бубыря. В 2014 года КГИОП присвоил зданию статус объекта культурного наследия регионального значения.

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