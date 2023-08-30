РЖД сообщили о включении дополнительных вагонов в поезда между Псковом и Москвой

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочернее предприятие РЖД) из-за закрытия псковского аэропорта добавит дополнительные вагоны в составы поездов, курсирующих между Псковом и Москвой. Все рейсы в аэропорту Пскова отменили после атаки беспилотников в ночь на 30 августа.

«Это даст пассажирам больше возможностей для поездок между этими городами»,— сообщили в РЖД (цитата по «РИА Новости»).

В состав поезда № 9/10 следующих по маршруту из Москвы во Псков включат один купейный и один плацкартный вагон, что позволит обеспечить 90 дополнительных пассажирских мест. В составе поезда № 63/64 Псков—Москва будут включены два плацкартных вагона. Таким образом, пассажирам дополнительно предоставят свыше 100 мест. «Специалисты ФПК следят за ситуацией, в случае необходимости дополнительные вагоны будут включены в составы данных поездов до открытия городского аэропорта»,— отметили в РЖД.

В ночь на 30 августа международный аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в результате атаки пострадавших нет. ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщал, что во время атаки БПЛА на аэропорт повреждения получили четыре дислоцированных там военно-транспортных самолета Ил-76. МЧС подтвердило возгорание двух Ил-76.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».