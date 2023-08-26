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Коммерсантъ FM
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РФ рассчитывает, что Япония разрешит странам взять пробы в районе сброса воды с «Фукусимы»

РФ призвала Японию разрешить взять пробы в районе сброса воды с «Фукусимы»

Россия отслеживает развитие ситуации после сброса воды с АЭС «Фукусима-1», сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков. Москва призывает Токио предоставить заинтересованным странам доступ для получения проб в районе сброса.

«Рассчитываем, что Токио проявит полную транспарентность в отношении влияния данного процесса на состояние окружающей среды и предоставит заинтересованным государствам всю необходимую информацию, а также обеспечит возможность взятия ими проб в районе сброса»,— сказал господин Чумаков на заседании Генассамблеи ООН. Его слова приводятся на сайте постпредства.

Японская компания Tokyo Electric Power 24 августа начала сброс воды с АЭС в океан. Китай назвал это решение крайне эгоистичным и полностью запретил ввоз японских «продуктов водного происхождения», включая морепродукты. Роспотребнадзор Приморского края усилил радиационный контроль за рыбой и другими морепродуктами из Японии.

Подробнее о решении Японии — в материале «Ъ» «В Тихом океане начинается долив».

Леонид Уварчев

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