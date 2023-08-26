Коммерсантъ-История №8 (153)

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Знаете ли вы, чего остро не хватало армии для успеха в боях за Киев?

Вот только не нужно напрягаться. Речь не о российской, а о Красной армии, и о 1943 годе. 80 лет назад высшее военное и политическое руководство страны на протяжении как Курской оборонительной, так и наступательной операций очень внимательно отслеживало применение различных видов военной техники в ходе боев. И по горячим следам Государственный комитет обороны принимал решения о снятии с производства одних видов оружия, начале выпуска или резком его увеличении для других.

К числу самых удачных и эффективных боеприпасов были отнесены, к примеру, ПТАБ-1,5 — противотанковые кумулятивные авиабомбы весом 1,5 кг, которые сбрасывали на вражескую бронетехнику. Масштабы их изготовления было предписано резко увеличить и наладить везде, где только возможно, включая небольшие производства. Но среди самых нужных средств поражения были и такие, расширение выпуска которых оказалось очень сложной задачей. О том, каких,— публикация «И производство мирной взрывчатки».

А во время русско-турецкой войны 1877−1878 годов оказалось неразрешимой проблемой снабжение солдат самым привычным походным продуктом питания. Причем отнюдь не из-за его дефицитности или сложности приготовления, а из-за способа удовлетворения высокопоставленными особами собственных потребностей. А столкновение интересов таких лиц привело 10 августа 1878 года* к началу судебного разбирательства. Все детали — в тексте «Они были сильны развратом наших хозяйственных учреждений».

После другой войны — Гражданской — народу не хватало устройства, называвшегося тогда музыкальным инструментом, с помощью которого исполнялись практически любые произведения. Сначала эти конструкции собирались из заграничных комплектующих, но после импортозамещения началась долгая и тяжелая борьба за их качественное звучание и вид. Подробности — в статье нашей постоянной рубрики «Забытый быт» «Производилась лишь сборка из импортных частей».

Ну а вождям страны постоянно требовалась информация о том, что замышляют их политические противники, в особенности из активной и действующей из-за рубежа оппозиции. О том, как этого добивались,— материал «Что могут они сообщить о намерениях Польши насчет войны».

Неустанно отслеживая ярых врагов, в Кремле не забывали и о приобретении высокопоставленных зарубежных друзей. Вот только отдельные обстоятельства вносили коррективы в задуманное. Подробности — в публикации «Появилось еще новое затруднение».

О них, примечательных примерах того, как потребностям недоставало способностей,— этот выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».

Евгений Жирнов, руководитель историко-архивной службы ИД «Коммерсантъ»

Содержание

«Они были сильны развратом наших хозяйственных учреждений» / Как сухарь стал яблоком раздора

«Что могут они сообщить о намерениях Польши насчет войны» / Для чего представитель Кремля встречался с видным оппозиционером

«Производилась лишь сборка из импортных частей» / Как импортозамещали любимый гаджет вождя

«И производство мирной взрывчатки» / Что требовалось армии для успеха в боях за Киев

«Появилось еще новое затруднение» / Что обещал Сталину сын иранского военачальника

*Все даты до 1 февраля 1918 года даются по старому стилю.