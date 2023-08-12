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«Что могут они сообщить о намерениях Польши насчет войны»

Для чего представитель Кремля встречался с видным оппозиционером

100 лет назад, 13 августа 1923 года Политбюро ЦК РКП(б) одобрило поездку за границу для переговоров с лидерами русской оппозиции уполномоченного по особо важным поручениям при Реввоенсовете Республики Е. А. Беренса; формально речь шла о примирении оппозиционеров с властью, но для обеих сторон это было лишь маскировкой истинных целей.

«Почему они говорили о войне с Польшей, какие у них есть документы»

«Почему они говорили о войне с Польшей, какие у них есть документы»

Фото: Library of Congress

«Почему они говорили о войне с Польшей, какие у них есть документы»

Фото: Library of Congress

«Выдающийся во всех отношениях»

То, что представители самого непримиримого крыла русской оппозиции обратились с предложениями об установлении контактов именно к Е. А. Беренсу, было одновременно и логично, и странно.

Вполне естественным такой выбор выглядел потому, что этот морской офицер с 1904 года пользовался всеобщим уважением на флоте, в армии и во всей России — после сражения с японской эскадрой крейсера «Варяг», где он служил старшим штурманским офицером, и канонерской лодки «Кореец». В начале боя лейтенант Е. А. Беренс получил контузию, но отказался покинуть пост, а после возвращения в Россию получил высокую награду:

«В воздаяние геройского подвига, оказанного крейсером 1-го ранга "Варяг" и мореходною канонерскою лодкою "Кореец" в бою при Чемульпо 27 января сего года с неприятелем, значительно превосходившим их силой и числом, Государь Император соизволил пожаловать… орден св. Георгия 4-й степени».

В последующие годы Е. А. Беренс продвигался по службе во флоте и в 1910 году получил назначение в Морской генеральный штаб (МГШ), началась его служба в военно-морской разведке — русским морским агентом, как тогда именовались военно-морские атташе, в Германии и Голландии. С началом Первой мировой войны он вернулся в Петроград в МГШ, а летом 1915 года капитана 2-го ранга Е. А. Беренса, имевшего уже весьма солидный опыт специалиста-разведчика, назначили морским агентом в Италии.

Самой удачной его операцией на новом посту считалась вербовка чиновника итальянского МИДа, имевшего полный доступ к поступавшей в министерство шифрованной переписке.

Очень ценились в российской столице и оценки Е. А. Беренса, основанные на собранной информации и личных наблюдениях, которые позволяли понять, почему итальянские армия и флот, мягко говоря, не вполне успешно воюют с германскими и австрийскими противниками. К примеру, работу итальянского военно-морского командования он описывал так:

«Люди все как будто очень заняты, но, если подойти хоть немного поближе к какому-нибудь делу — оказывается, что никто ничего не знает и его всегда только собираются еще сделать. Время не ценится абсолютно и не заметно никаких следов организации, несмотря на то что декретов, положений и приказов — целая гора».

Так что в представлении МГШ о нем говорилось:

«Выдающийся во всех отношениях офицер этот заслуживает быть особо отмеченным и представляется к производству за отличие по службе в капитаны первого ранга».

«Всегда,— говорилось в представлении Е. А. Беренса (на фото) к званию,— своевременно, разумно и основательно осведомляет об обстановке»

«Всегда,— говорилось в представлении Е. А. Беренса (на фото) к званию,— своевременно, разумно и основательно осведомляет об обстановке»

Фото: wikipedia.org

«Всегда,— говорилось в представлении Е. А. Беренса (на фото) к званию,— своевременно, разумно и основательно осведомляет об обстановке»

Фото: wikipedia.org

«Хороший дипломат»

10 апреля 1916 года Е. А. Беренс получил чин. В следующем году, уже после Февральской революции, он вернулся в Россию и был назначен руководителем военно-морской разведки. А после прихода к власти большевиков стал выборным начальником МГШ, или Генмором, как его начали называть.

Событие это и тогда, и позднее трактовали по-разному. Одни утверждали, что Е. А. Беренс сразу и однозначно признал советскую власть и принял ее сторону, другие считали, что этот кадровый морской офицер и разведчик пытался уберечь от развала российский флот, а военно-морскую разведку — от ликвидации и исключительно поэтому решил сотрудничать с большевиками.

В пользу последней версии свидетельствовало то, что он всеми силами старался сохранить агентурные сети военно-морской разведки даже после того, как в декабре 1917 года новая власть решила отказаться от них:

«Вскоре после Октябрьской революции,— писал Е. А. Беренс,— по настоянию бывшего тогда комиссаром Генмора Раскольникова и по постановлению Морской коллегии была упразднена вся ведшаяся до того времени Генмором разведка.

Причиной этого выставлялось недоверие комиссаров и коллегии к агентурному составу разведки».

Чтобы пресечь попытки Е. А. Беренса сохранить разведывательные сети, их перестали финансировать, и британское Адмиралтейство настоятельно предложило взять этих агентов под свою опеку. Выбор был невелик — бросить агентов на произвол судьбы или согласиться. И в результате в феврале 1918 года начальник МГШ отдал распоряжение, в котором говорилось:

«По соглашению с Адмиралтейством передать им в полное распоряжение все наши организации со всем личным составом».

Много позднее это решение Е. А. Беренса стали рассматривать едва ли не как измену Родине. Однако в тот момент новый руководитель армии и флота Л. Д. Троцкий не только одобрил эти действия, но и — в апреле 1918 года — включил начальника Генмора в состав недавно созданного Высшего военного совета в качестве «члена-специалиста по военно-морским делам». Осенью того же года этот орган стал называться Революционным военным советом Республики (Реввоенсовет, РВСР), членом его был и И. В. Сталин.

Л. Д. Троцкий и Е. А. Беренс совместно с британской разведкой тогда же разрабатывали план выведения из строя кораблей Балтийского флота в случае возникновения реальной угрозы захвата Петрограда и Кронштадта германскими войсками. И это тоже позже ставилось им в вину. Противодействием советской власти считали и то, что начальник Генмора начал привлекать на службу нелояльных новой власти морских офицеров, хотя делал он это совершенно открыто и, объясняя свои действия, писал:

«Политические убеждения служащих Генмора не мешают им продолжать работу для общенародной и общегосударственной цели».

При этом он сам, собственным примером, постоянно доказывал правильность этой мысли. В апреле 1919 года Е. А. Беренса назначили командующим морскими и речными вооруженными силами республики, и он занимался не только формированием речных и озерных флотилий, сыгравших немалую роль в победе Красной армии в Гражданской войне, но и лично с флагманского парохода руководил действиями Волжской флотилии во время боев за Царицын (сегодня — Волгоград).

В следующем, 1920 году, его перевели на должность уполномоченного по особо важным поручениям при Реввоенсовете Республики. По поводу этого служебного перемещения существует немало версий, но очевидно одно: Е. А. Беренс был нужен советским вождям в качестве специалиста и эксперта в ходе мирных переговоров с приграничными странами, о чем «Известия» писали:

«Исключительная компетентность Е. А. Беренса в той части внешнеполитических вопросов, которые касаются проблем маринизма, естественно, выдвинула его на внешнеполитическую работу с того момента, когда начались первые мирные переговоры в 1920 году.

С этого периода Е. А. сделался постоянным участником всех наших делегаций на разного рода международных собраниях, касавшихся морских вопросов».

При этом время от времени снова и снова возникал вопрос о политических убеждениях Е. А. Беренса. Так, комиссар при командующем Морскими силами И. Д. Сладков 1 июня 1921 года писал о Е. А. Беренсе заместителю председателя Реввоенсовета Э. М. Склянскому:

«Хороший дипломат, но человек определенно кадетских убеждений».

Однако ввиду пользы, которую он приносил, на обвинения подобного рода в Реввоенсовете и в Кремле не обращали особого внимания. Ведь, к примеру, на Лозаннской конференции, начавшей свою работу 20 ноября 1922 года, именно уполномоченный по особо важным поручениям при Реввоенсовете, используя отработанные в военно-морской разведке навыки, устанавливал контакты с представителями стран—противниц РСФСР, проводил с ними предварительные закулисные обсуждения и готовил почву для их официальных встреч с наркомом по иностранным делам Г. В. Чичериным.

Так что очень скоро деятельность Е. А. Беренса стала объектом пристального и крайне недоброжелательного внимания со стороны живших в эмиграции лидеров российской оппозиции.

«Группа Александра Ивановича Гучкова (на фото) за последнее время начала развивать усиленную деятельность»

«Группа Александра Ивановича Гучкова (на фото) за последнее время начала развивать усиленную деятельность»

Фото: Library of Congress

«Группа Александра Ивановича Гучкова (на фото) за последнее время начала развивать усиленную деятельность»

Фото: Library of Congress

«Являясь их агентом в Германии»

10 мая 1923 года в Лозанне был застрелен член советской делегации на конференции, полномочный представитель РСФСР в Италии В. В. Воровский. Его убийца — бывший русский офицер, участник Гражданской войны и ярый противник большевиков Морис Конради — охотно давал показания и среди прочего рассказал, что убил В. В. Воровского лишь потому, что ему не удалось подобраться к тем, кого он называл «лидерами большевиков»,— Г. В. Чичерину и Е. А. Беренсу.

Считалось, и небезосновательно, что заказчиком этого убийства был самый деятельный из лидеров русской эмиграции — бывший лидер партии «Союз 17 октября», председатель III Государственной думы, военный и морской министр Временного правительства А. И. Гучков. Он с самого начала Гражданской войны проявлял максимальную активность в любых делах, способных навредить советской власти. А. И. Гучков участвовал в подготовке и проведении наступления армии генерала от инфантерии Н. Н. Юденича на Петроград, появлялся он и в Крыму, где помогал улучшить снабжение войск генерал-лейтенанта барона П. Н. Врангеля и установил с ним доверительные отношения.

А главное, постоянно пытался объединить разрозненные и находящиеся в непрерывной конфронтации оппозиционные Кремлю силы. Причем далеко небезуспешно. Еще 1 октября 1920 года ВЧК получила агентурный доклад, в котором о деятельности А. И. Гучкова говорилось:

«Группа Александра Ивановича Гучкова за последнее время начала развивать усиленную деятельность…

Гучков уже давно пытается создать что-либо самостоятельное за границей, с каковой целью он жил в Париже, Мюнхене и Берлине.

Одно время Гучков пользовался большим доверием англичан, являясь их агентом в Германии, в то время Гучков пользовался доверием со стороны немцев, которые считали его германофилом и человеком, через которого можно было достигнуть многое (так в тексте.— "История") у англичан. Одно время, когда Англия боялась чересчур усиливающегося влияния французов в Польше и шел общий разговор об интервенции в России, Англии было желательно создание военного кулака под своим влиянием на фланге у Польши, и Гучков получил такую задачу: добиться организации литовской армии, а параллельно с ней и русских отрядов в Литве».

А. И. Гучков, как отмечалось в том же докладе, пользовался доверием и у французов. А благодаря таким связям у него появилось самое необходимое для объединения антибольшевистской оппозиции:

«Гучков все время располагал деньгами, на которые содержал своих агентов».

Основной целью всей этой деятельности была подготовка военного переворота в России, для чего офицеров-эмигрантов уговаривали возвращаться домой, внедряться в армию и органы власти. За рубежом готовились кадры для занятия административных постов в обновленной стране и командных должностей в армии и флоте.

А в декабре 1920 года в ВЧК получили сведения о том, что А. И. Гучков все-таки имеет шанс объединить все разрозненные оппозиционные группы.

Но на его пути и тогда, и позднее возникало одно и то же препятствие — его собственное прошлое.

Офицеры монархических убеждений, и не только они, не могли простить бывшему главе октябристов ни его речей в Думе, ни тем более его участия в принуждении императора Николая II к отречению, ни, самое главное, его роли в качестве военного и морского министра Временного правительства в развале российских армии и флота. Но, несмотря ни на что, А. И. Гучков продолжал делать все от него зависящее для свержения власти большевиков.

И вдруг в конце весны 1923 года он передал Е. А. Беренсу предложение встретиться и обсудить важные вопросы, в числе которых туманно упоминалось примирение с большевиками и возвращение в Россию. Уполномоченный по особо важным поручениям при Реввоенсовете немедленно написал об этом письмо руководству. Но члены Политбюро ЦК РКП(б), обсуждая этот вопрос 9 июня 1923 года, не приняли никакого определенного решения.

Однако в тот же день в Болгарии произошло событие, заставившее их взглянуть на ситуацию с иной точки зрения.

«Солдаты явились в дом Стамболийского (на фото), но его там не оказалось»

«Солдаты явились в дом Стамболийского (на фото), но его там не оказалось»

Фото: Library of Congress

«Солдаты явились в дом Стамболийского (на фото), но его там не оказалось»

Фото: Library of Congress

«Переворот явился полной неожиданностью»

«В ночь с пятницы на субботу,— сообщала близкая к А. И. Гучкову берлинская газета "Руль",— кабинет Стамболийского был свергнут.

В 3 часа ночи войска проникли в здание правительственных учреждений. Находящиеся в Софии члены кабинета и ряд депутатов были арестованы. Арестованы также находящиеся в Софии крестьянские лидеры.

У власти новый кабинет с профессором Цанковым во главе.

В Софии объявлено исключительное положение. По улицам города расхаживают военные патрули. Население, для которого переворот явился полной неожиданностью, осталось спокойно. Столкновений и кровопролития не было».

Та же газета со ссылкой на безымянных собственных корреспондентов сообщала такие детали переворота, которые, скорее всего, могли знать только его участники: как именно втянули в участие в перевороте отдельные части, как все-таки пришлось усмирять один полк болгарской армии, поддержавший правительство, как расстреляли непокорного начальника полиции. И это наводило на подозрения, конкретизировавшиеся, после того как стали доступны архивы антибольшевистских организаций и болгарского правительства.

Проблема заключалась в том, что правительство Александра Стамболийского в последний год своего существования ввело массу ограничительных мер для эвакуированных в Болгарию из Крыма русских солдат и офицеров армии. И 25 декабря 1922 года А. И. Гучков писал барону П. Н. Врангелю:

«Насильственный переворот является единственным и последним средством спасти русский контингент в Болгарии».

А. И. Гучков предложил конкретный, готовившийся им не один месяц вариант действий, детали которого дорабатывались на месте русскими офицерами и болгарскими противниками правительства из числа действующих и отставных военных. Но, учитывая крайнюю непопулярность бывшего военного и морского министра Временного правительства среди русских военных, его участие в деле тщательно скрывалось бароном П. Н. Врангелем.

После успешного воплощения своего плана в жизнь А. И. Гучков решил получить дополнительный эффект — пропагандистский. И в передовой статье газеты «Руль» от 12 июня 1923 года говорилось:

«Если при этом они видят, с какой неожиданностью и легкостью эти перевороты совершаются, то нетрудно догадаться, как чувствуют себя русские большевики».

В итоге А. И. Гучкову удалось впечатлить кремлевских руководителей. Существует версия, что после переворота в Болгарии в Кремле возникла мысль повторить этот опыт с помощью автора идеи в Литве и Польше силами русской военной эмиграции. А марионеточные правительства после этого должны были бы пропустить Красную армию через свою территорию для советизации Германии.

Но документами подтверждается только одно.

После болгарских событий к предложению А. И. Гучкова о переговорах отнеслись с полной серьезностью, и 13 августа 1923 года Политбюро приняло решение с высшим грифом секретности «Особая папка»:

«Принять предложение т. Сталина:

Разрешить т. Беренсу выехать в Берлин и переговорить с упомянутыми в письме лицами исключительно от своего имени, заявив им, что он, Беренс, может передать Российскому правительству их предложение о переговорах лишь после того, как узнает о них, о их действительных намерениях и сообщит об этом Правительству. Цель переговоров Беренса исключительно информационная, разведочная. Беренс должен выяснить:

  1. количество сил, имеющихся у них в распоряжении (военных, прежде всего, и гражданских;
  2. состав группы Гучкова, связь ее с промышленниками, размер их капиталов и план их применения в России;
  3. мотивы их обращения к Российскому правительству (не вынуждает ли к этому Франция или какая-либо другая страна);
  4. почему они говорили о войне с Польшей, что они могут сообщить насчет войны, какие у них есть документы;
  5. условия их примирения с Советской властью, добиться письменного изложения этих условий за подписями для высылки в Москву.

Беренс должен с самого начала сказать, что говорит с ними исключительно от своего имени и без ведома Российского правительства. Никакие заявления, налагающие на Беренса какие-либо обязательства, Беренс не должен делать. Никаких письменных заявлений и обещаний не должно быть. Немедленно после переговоров Беренс присылает в Москву отчет о переговорах».

«Те, кто совершал когда-то крупные сделки, совершают их теперь с собственной совестью, ибо нужда заставляет не всегда разбираться в способах к добыванию средств существования»

«Те, кто совершал когда-то крупные сделки, совершают их теперь с собственной совестью, ибо нужда заставляет не всегда разбираться в способах к добыванию средств существования»

Фото: Library of Congress

«Те, кто совершал когда-то крупные сделки, совершают их теперь с собственной совестью, ибо нужда заставляет не всегда разбираться в способах к добыванию средств существования»

Фото: Library of Congress

«Производят только займы»

Однако не только переговоров, но и сколько-нибудь серьезного зондирования позиций не получилось, поскольку А. И. Гучков, как и его собеседник, имел чисто «исключительно разведочные» цели. Так что Польша, польская армия и война, учитывая обостренный интерес в Кремле к этим темам, упоминались в качестве завлекающего на встречу элемента.

После беседы с Е. А. Беренсом А. И. Гучков упомянул об этой встрече в разговоре с основателем и ответственным редактором газеты «Руль» И. В. Гессеном, который 30 ноября 1923 года записал в дневнике:

«Гучков сам рассказывал мне, что к нему приезжал один из его наиболее видных и ответственных сотрудников по военному министерству (Временного правительства) для переговоров о возвращении на Родину. Вслед за этим пришлось видеть письмо Троцкого к упомянутому сановнику, письмо, в котором Троцкий предлагал ему вернуться в Россию, оборвав переговоры с эмиграцией».

Но А. И. Гучков кривил душой, даже беседуя с ближайшим соратником.

На случай возникновения претензий у других видных эмигрантов он пытался представить дело так, будто предложение о возвращении исходило от Л. Д. Троцкого, хотя инициатором встречи с Е. А. Беренсом был он сам. Для этого же он назвал гостя из Москвы своим бывшим сотрудником по министерству, хотя перестал быть военным и морским министром 5 мая 1917 года, а Е. А. Беренс вернулся из Италии в Россию 3 июня 1917 года. Так что А. И. Гучков знал его лишь по донесениям, а если и встречал позже, то точно не в качестве своего подчиненного.

Не исключено, что советский представитель выяснил: той же осенью крупное русское офицерское объединение в Королевстве сербов, хорватов, словенцев (ставшем позднее Югославией) направило письмо барону П. Н. Врангелю, с протестом против того, что А. И. Гучков и прочие «застрельщики революции» пытаются «опять оседлать армию». А это означало, что в его распоряжении, по сути, нет серьезных военных сил.

Опытному разведчику вряд ли потребовалось много усилий, чтобы узнать, сколько насчитывалось в Европе не растерявших богатства российских нуворишей. Но большинство из них либо совсем не интересовались политикой, либо не желали тратить деньги на грандиозные проекты лидеров оппозиции по свержению советской власти. А положение подавляющего большинства остальных предпринимателей-эмигрантов точнее всего описал член известной купеческой семьи М. Д. Бахрушин:

«Многие из бывших промышленников, к нашему глубокому сожалению, если и производят что-либо, то только займы, если торгуют, то только с лотка, и те, кто совершал когда-то крупные сделки, совершают их теперь с собственной совестью, ибо нужда заставляет не всегда разбираться в способах к добыванию средств существования».

И все это стало дополнительным подтверждением решающей роли крупных держав в финансировании деятельности А. И. Гучкова.

По существу Е. А. Беренс задание выполнил. Достигнутой считал свою цель и А. И. Гучков. Он счел, что самим фактом отправки уполномоченного по особо важным поручениям при Реввоенсовете для встречи с ним Кремль выдал свою слабость. А потому, как он писал 28 октября 1923 года барону П. Н. Врангелю, «возможности для революционной работы... и, в частности, для организации террора имеются налицо». И акции подобного рода смогут сокрушить власть — «рухнет престиж, распадется дисциплина, исчезнет покорность».

Он не подозревал, что уже давно взаимодействует в России с подпольем, созданным чекистами. И, увеличивая активность своих действий, лишь помогает подчиненным Ф. Э. Дзержинского.

Е. А. Беренс продолжил свою дипломатическую работу, а в следующем, 1924 году, вернулся к привычному делу — его назначили военно-морским атташе СССР в Великобритании, а в следующем году — одновременно и во Франции. В 1926-м его отозвали в Москву, где он активно участвовал в считавшемся тогда важнейшим деле — подготовке всеобщего сокращения вооружений. Но вскоре Е. А. Беренса начало подводить здоровье, и в январе 1928 года его положили в госпиталь.

Е. А. Беренса не стало 7 апреля 1928 года.

«Болезнь,— говорилось в некрологе,— помешала ему поехать на последнюю сессию комиссии по разоружению, но он, уже лежа в постели, давал советы и указания при подготовительных работах».

Но могла ли окончиться по-другому его встреча с А. И. Гучковым? Вряд ли. Ведь и власть в России, и реальная, а не бутафорская оппозиция веками хотят друг другу только одного — смерти.

Евгений Жирнов

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