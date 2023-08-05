«Появилось еще новое затруднение»

75 лет назад, 7 августа 1948 года, учившийся в СССР Надер Джаханбани — сын русской дворянки и бывшего министра обороны Ирана, потомка шахского рода Каджаров Амануллы-мирзы Джаханбани — обратился к И. В. Сталину с просьбой о помощи в решении возникших проблем; причем текст письма свидетельствовал, что за время учебы будущий иранский генерал не только освоил профессию, но и усвоил премудрости кремлевского этикета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Я,— писал Надер Джаханбани (на фото — сидит второй слева),— воспользовался опять Вашим любезным согласием и в 1945 году поступил в Академию им. Жуковского». Москва, 1947 год

«Я,— писал Надер Джаханбани (на фото — сидит второй слева),— воспользовался опять Вашим любезным согласием и в 1945 году поступил в Академию им. Жуковского». Москва, 1947 год



Из ноты правительства СССР правительству Ирана, 25 августа 1941 года.

…За время после нападения Германии на СССР Советское Правительство трижды — 26 июня, 19 июля и 16 августа с. г. обращало внимание Иранского Правительства на опасность, которую представляет собой подрывная и шпионско-диверсионная деятельность в Иране германских агентов…

Иранское Правительство отказались, к сожалению, принять меры, которые положили бы конец затеваемым германскими агентами на территории Ирана смуте и беспорядкам, тем самым поощряя этих агентов Германии в их преступной работе. Вследствие этого Советское Правительство оказалось вынужденным принять необходимые меры и немедленно же осуществить принадлежащее Советскому Союзу, в силу ст. 6-й Договора 1921 г., право — ввести временно в целях самообороны на территорию Ирана свои войска…

Из сообщений ТАСС, 25 августа 1941 года.

Агентство Рейтер передает телеграмму-молнию, в которой говорится, что английские войска перешли сегодня утром иранскую границу…

Агентство Рейтер отмечает, что Иран являлся гнездом нацистских интриг, имевших целью обойти с фланга Советский Союз и создать плацдарм для германского нападения на Индию. Большое количество германских резидентов, заполнивших Иран, было предназначено для осуществления германских военных планов...

Как указывает в своем сообщении английское министерство информации, «теперь стало ясным, что дальнейшие дружественные представления оказались бы бесполезными и что поэтому Английское и Советское Правительства вынуждены прибегнуть к иным мерам для защиты их насущных интересов. Эти меры ни в какой степени не будут направлены против иранского народа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Я когда-то учился здесь,— вспоминал Аманулла-мирза Джаханбани (на фото — на переднем плане, седой).— Я жил до революции в России». Сталинград, 1953 год

Фото: Гостев Алексей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Я когда-то учился здесь,— вспоминал Аманулла-мирза Джаханбани (на фото — на переднем плане, седой).— Я жил до революции в России». Сталинград, 1953 год

Фото: Гостев Алексей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Из сообщения ТАСС, 16 сентября 1941 года.

Агентство Рейтер передает, что, по сообщению тегеранского радио, иранский шах отрекся от своего престола и что преемником шаха является его сын.

Из сообщения ТАСС, 22 сентября 1941 года.

Вчера на заседании иранского меджлиса был представлен новый кабинет, сформированный Форуги.

В состав нового кабинета вошли следующие лица: премьер-министр Форуги… министр внутренних дел Аманулла Джаханбани…

(Аманулла-мирза Джаханбани до 1942 года возглавлял различные министерства, включая Министерство обороны. С 1951 по 1974 год был сенатором.— «История»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Я стал летчиком-истребителем, о чем я мечтал с детства». Надер Джаханбани в Соединенных Штатах

«Я стал летчиком-истребителем, о чем я мечтал с детства». Надер Джаханбани в Соединенных Штатах



Из письма лейтенанта Надера Джаханбани председателю Совета министров СССР И. В. Сталину, 7 августа 1948 года.

Дорогой товарищ Сталин!

Пять лет назад, в 1943 году (в пятнадцать лет.— «История»), согласно Вашему личному любезному разрешению, я, Надэр Джаханбани, сын маршала иранской армии Аманолла Джаханбани (такие написания в тексте.— «История»), приехал в Советский Союз получить образование военного летчика. Ввиду Вашего внимания ко мне, я окончил школу с оценкой отлично и стал летчиком-истребителем, о чем я мечтал с детства и чего смог достичь благодаря Вашей непосредственной заботе обо мне и созданию передовой сталинской авиации.

Затем для того, чтобы получить высшее образование с политической и технической точки зрения и стать вполне грамотным инженером-летчиком, я воспользовался опять Вашим любезным согласием и в 1945 году поступил в Академию им. Жуковского, где нахожусь на 4-м курсе в настоящее время. Но у меня появились некоторые затруднения.

С прошлого года, несмотря на все мои просьбы через Академию в Министерство вооруженных сил о том, чтобы мне разрешили одновременно с учебой в Академии во время каникул проводить летную тренировку, крайне необходимую мне, как молодому летчику, к великому моему сожалению, я не добился никаких положительных результатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Возвратясь на родину в Иран, я буду стремиться применять все знания, полученные в СССР» (на фото — шах Мохаммед Реза Пехлеви и (справа) генерал Надер Джаханбани). Иран, начало 1970-х годов

Фото: wikipedia.org «Возвратясь на родину в Иран, я буду стремиться применять все знания, полученные в СССР» (на фото — шах Мохаммед Реза Пехлеви и (справа) генерал Надер Джаханбани). Иран, начало 1970-х годов

Фото: wikipedia.org

В этом году у меня появилось еще новое затруднение: меня не допускают на некоторые предметы, без знания которых я буду неполноценным инженером, так как они являются основными предметами в авиационном деле, например: динамика полета, реактивная авиатехника и т. д. Поэтому я обращаюсь за помощью к Вам, и, зная Ваше большое внимание к летчикам, я уверен, что буду Вами поддержан.

Возвратясь на родину в Иран, я буду стремиться применять все знания, полученные в СССР, как политические, так и технические, на благо моей родины, на создание страны прогрессивной, истинно демократической, о которой я узнал и смог прочувствовать до глубины души именно в Вашей стране, в Советском Союзе. С такими убеждениями я думаю возвращаться на родину и начать эту нелегкую борьбу с консервативными и реакционными силами и буду неустанно бороться с ними, будучи уверен в наших дружественных отношениях и уверен, что смогу быть полезным и подлинным другом Советского Союза, и всю жизнь благодарить Вас за то большое внимание и помощь, оказанные мне и во время моей учебы, и в дальнейшей моей деятельности в Иране.

От всей души выражаю свою благодарность за удовлетворение моей просьбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Осужден за связь с идолопоклонническим режимом шаха» (на фото — Надер Джаханбани во время суда над ним). Тегеран, 1979 год

Фото: AP «Осужден за связь с идолопоклонническим режимом шаха» (на фото — Надер Джаханбани во время суда над ним). Тегеран, 1979 год

Фото: AP

Надер Джаханбани окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, вернулся в Иран и в 1950 году начал службу в Имперских иранских ВВС в звании старшего лейтенанта. С 1951 года проходил обучение полетам на американских реактивных истребителях на авиабазе Fürstenfeldbruck в Западной Германии. В 1958 году майор Джаханбани создал и возглавил иранскую пилотажную группу Golden Crown. Позднее стал заместителем командующего Имперскими иранскими ВВС, имел воинское звание сепахбод — генерал-лейтенант. После революции 1979 года арестован и осужден на смертную казнь. Расстрелян 13 марта 1979 года.

Публикация Евгения Жирнова