Reuters сообщило о хороших показателях безопасности разбившегося джета Пригожина

Разбившийся вчера, 23 августа, в Тверской области бизнес-джет Embraer Legacy 600, в списке пассажиров которого числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, имел хорошие показатели безопасности, пишет Reuters. По данным Международной организации гражданской авиации ( ICAO), на которые ссылается агентство, более чем за 20 лет эксплуатации этой модели самолета зарегистрирована только одна авария с ее участием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Embraer Legacy 600

Фото: Luba Ostrovskaya/File Photo, Reuters Embraer Legacy 600

Фото: Luba Ostrovskaya/File Photo, Reuters

По данным Flightradar24, Legacy 600, на борту которого находился 23 августа Евгений Пригожин, был выпущен в 2007 году. Бразильская компания Embraer, передает Reuters, не обладает информацией о случившейся авиакатастрофе, поскольку не обслуживает самолет с 2019 года из-за санкций.

Первый полет бизнес-джета модели Legacy 600 был осуществлен в 2002 году, с того времени было произведено почти 300 таких самолетов. По данным ICAO, производство прекратили в 2020 году. Единственная авария с участием Legacy 600 произошла в 2006 году, когда он врезался в Boeing 737-800 компании Gol в небе над бразильским штатом Мату-Гросу. В катастрофе погибли все 154 человека, находившиеся на борту Boeing. При этом Embraer смог приземлиться на военном аэродроме Качимбо, пять пассажиров и два пилота самолета не пострадали. Как пишет Reuters, технической неисправности бизнес-джета не зафиксировали. Среди причин аварии рассматривались ошибки пилота или авиадиспетчеров.

По данным Росавиации, на борту разбившегося вчера, 23 августа, Legacy 600 находились десять человек, в том числе семь пассажиров, включая Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, и три члена экипажа. МЧС сообщило, что все находившиеся на борту погибли. По факту крушения расследуется уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».

Лусине Баласян