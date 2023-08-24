Опекун погибшего Далера из Екатеринбурга останется в СИЗО до 26 ноября

Опекун погибшего шестилетнего Далера из Екатеринбурга Вероника Наумова останется в СИЗО до 26 ноября. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соня Радостина, Коммерсантъ Фото: Соня Радостина, Коммерсантъ

Как сообщил портал Е1, на судебное заседание пришел родной отец погибшего мальчика, который на днях досрочно вышел из заключения. «Он рассказал, что будет считать справедливым любое наказание для Вероники Наумовой»,— передает издание слова мужчины.

Вероника Наумова была арестована 30 июня сроком до 26 августа. Напомним, Далер находился под опекой Вероники Наумовой с 2019 года. 26 июня этого года поисковые отряды сообщили об исчезновении мальчика. Опекун заявляла, что ребенок ушел из дома ночью и не вернулся назад. В результате трехдневных поисков тело мальчика нашли в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что Далер Б. скончался еще несколько месяцев назад.

В отношении Вероники Наумовой было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ч.2 ст.105 УК РФ), истязаниях (ч.2 ст.117 УК РФ) и мошенничестве (ч.1 ст.159.2 УК РФ). Следствие считает, что женщина систематически избивала мальчика, а впоследствии стала причастна к его смерти. Кроме того, по версии СКР, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика, зная, что он умер.

В августе обвиняемую переводили из СИЗО в психиатрическую больницу. Позже следователи ужесточили женщине обвинение. Теперь 34-летняя Вероника Наумова обвиняется в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью (п. «в» и «д» ст. 105 УК РФ).

Полина Хабарова

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