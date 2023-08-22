Отец погибшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера досрочно выходит из колонии

Отец погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика Далера досрочно выходит из колонии на свободу. Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, судья удовлетворил ходатайство об УДО отца мальчика.

«Рассмотрев материалы дела, доводы апелляционной жалобы, суд принял решение об удовлетворении ходатайства об УДО»,— говорится в сообщении. Мужчина выйдет из мест лишения свободы раньше на 1 год 1 месяц 17 дней. Нижнесергинский райсуд 24 июля 2018 года признал мужчину виновным по ч. 3 т. 162 УК РФ (разбой). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, шестилетний ребенок находился под опекой Вероники Наумовой с 2019 года. 26 июня этого года опекунша заявила об его исчезновении: якобы ребенок ушел из дома ночью и не вернулся назад. После трехдневных поисков опекуна взяли под стражу, а ребенка нашли мертвым в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что мальчик скончался несколько месяцев назад. Опекунша заявила, что ребенок умер в результате несчастного случая, но женщина испугалась, и решила спрятать тело.

Веронику Наумову обвинили в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Сообщалось, что ее планируют проверить на вменяемость. В августе женщину перевели из СИЗО в психиатрическую больницу.

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