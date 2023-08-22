Вдоль подтопленного участка БАМа открыто автомобильное движение

С 22 августа для всех видов автомобильного транспорта открыто движение на трассе вдоль БАМа на участке Северобайкальск—Кичера, приостановленное 19 августа в результате разрушения дамбы и выхода из берегов реки Холодная. В связи с подмытием железнодорожной насыпи также было полностью остановлено движение поездов по БАМу.

«На участке автомагистрали, где проходят восстановительные работы железнодорожного полотна, установлены дорожные знаки по ограничению скоростного режима для водителей»,— уточняется в официальном сообщении администрации Северо-Байкальского района Бурятии.

Открытие движения позволило организовать доставку автотранспортом пассажиров поездов, застрявших ранее в Бурятии из-за прекращения сообщения. В администрации района заявляют, что в настоящее время уже перевезено 282 пассажира «с вокзала Северобайкальска до станции Кичера, а также в обратном направлении». Дополнительные пассажирские составы затем развезут людей до места назначения.

В администрации района «Ъ» со ссылкой на данные АО РЖД также сообщили, что, по предварительным данным, движение по БАМу должно быть запущено 23 августа по одной ветке и с ограничением скорости.

Подробнее о том, как грузоотправители прокладывают пути в Азию в обход размытого БАМа,— в материале «Ъ» «Шпалами по воде писано».

Влад Никифоров, Иркутск