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Коммерсантъ FM
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Греция будет участвовать в обучении украинских пилотов на F-16

Греция поможет обучить украинских пилотов на истребителях F-16, объявили на пресс-конференции по итогам переговоров премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский. Визитом в Афины господин Зеленский завершает свое европейское турне, посетив ранее Швецию, Нидерланды и Данию. Обучение украинских пилотов, которое организует коалиция из 11 стран, должно начаться в августе.

«Сегодня у нас есть важный результат для воздушной коалиции: Греция примет участие в обучении наших пилотов на истребителях F-16. Спасибо вам за это предложение»,— сказал на совместной пресс-конференции президент Украины (цитата по AFP). В своем Telegram-канале он выразил Греции благодарность за «оборонительную» поддержку. Господин Мицотакис, в свою очередь, заявил, что Греция будет «участвовать в титанических усилиях по восстановлению» Украины, уделяя «особое внимание Одессе».

Дания и Нидерланды во время визита Владимира Зеленского пообещали передать Украине 42 истребителя F-16. В июле Украина подписала меморандум с 11 странами об обучении пилотов на F-16. В коалицию вошли Бельгия, Великобритания, Дания, Канада, Литва, Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Швеция.

18 августа Вашингтон подтвердил, что одобрит странам Евросоюза передачу Украине истребителей F-16, как только будет завершена подготовка пилотов. Обучение должно начаться в этом месяце, официальные лица рассчитывают, что они будут готовы к началу 2024 года, сообщает AFP.

О турне украинского президента читайте в публикации «Ъ» «Владимир Зеленский летает за крыльями».

Мария Федотова

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