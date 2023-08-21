Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Грецию для переговоров с руководством страны. Также господин Зеленский примет участие в неформальной встрече балканских лидеров с высшими должностными лицами Евросоюза.

«Уже прибыли»,— написал президент Украины в своем Telegram-канале. В Греции он проведет переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, запланирована встреча с президентом Греции Катериной Сакелларопулу. Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на «обстоятельные переговоры».

Вечером господин Зеленский присоединится к неформальному ужину, организованному господином Мицотакисом для высших должностных лиц из девяти балканских стран, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля. Об этом сообщает AP со ссылкой на офис греческого премьера.

«Также отдельные переговоры по двусторонним вопросам. Встреча с председателем Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен»,— сообщил господин Зеленский.

Президент Украины в рамках своего зарубежного турне 19 августа посетил Швецию, 20 августа — Нидерланды и Данию. Последние две пообещали передать Украине 42 истребителя F-16.

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Мария Федотова