РАН: орбита «Луны-25» не позволяет снять фото посадочных модулей «Аполлонов»

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт объяснил, почему российская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-25» не может сфотографировать посадочные модули космических кораблей США «Аполлон», которые подтвердили бы высадку астронавтов на Луну. По словам господина Эйсмонта, это связано с выбранной орбитой.

«Можно было бы подобрать (орбиту.— "Ъ"), чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе это возможно»,— рассказал господин Эйсмонт «РИА Новости».

Программа «Аполлон» американского космического агентства NASA была инициирована с целью осуществления первой пилотируемой высадки на Луну. 16 июля 1969 года космический корабль «Аполлон-11» стартовал с площадки в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. 21 июля космонавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин ступили на поверхность Луны. Однако существует так называемая теория «лунного заговора», сторонники которой считают, что американские астронавты не высаживались на Луне, а их высадка была сфальсифицирована правительством.

Россия 11 августа 2023 года впервые почти за 50 лет запустила к Луне межпланетную станцию «Луна-25». Лунная станция стартовала с космодрома Восточный в Амурской области, ее посадка ожидается 21 августа. 17 августа «Луна-25» вышла на окололунную орбиту и сфотографировала поверхность спутника Земли. 19 августа «Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации на борту «Луны-25» — станция не смогла выполнить маневр. Подробности не сообщались.

Милена Костерева