Главные новости к утру 20 августа

Курская область подверглась атаке беспилотником. Он врезался в крышу железнодорожного вокзала, из-за чего произошел пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол.

В Подмосковье средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотник, который летел на Москву, сообщили мэр Сергей Собянин и Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Аэропорты Домодедово и Внуково приостановили прием и отправку самолетов.

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Венгрию и встретился с премьером Виктором Орбаном. Анонсированы визиты в Будапешт президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Немецкая пресса ранее сообщала, что в Будапеште может быть заключена новая зерновая сделка между Россией, Турцией и Катаром. О перспективах новой сделки

Мятежники Нигера объявили трехлетний переходный период. Они предостерегли другие страны от военной интервенции. О ситуации в Нигере