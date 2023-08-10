ФАС подозревает структуры временного «мусорного» оператора ТБО Волгоградской области в картельном сговоре

УФАС по Волгоградской области «находится на этапе вынесения решения» по жалобе экс-оператора по обращению с ТКО ООО «Ситиматик-Волгоград», требовавшего признать нарушением действия владельцев полигонов, которые в мае ограничили время приема мусоровозов регоператора на своих объектах.

Компании, владеющие площадками размещения, свои действия называли вынужденными, поскольку «Ситиматик» накопил перед ними огромную, как затем признался бенефициар экс-оператора Сергей Котляренко, «около 490 миллионов» задолженность. В условиях этого противостояния Волгоградская область погрузилась в мусорный коллапс, который раскритиковал губернатор Андрей Бочаров.

После этого власти расторгли операторское соглашение с «Ситиматиком» и заключили временное с ООО «ЭкоЦентр». С 1 августа временный оператор приступил к исполнению обязанностей. Эта компания входит в группу «Чистый город», как и все владельцы тех самых полигонов. По словам Романа Лучникова, ограничения они ввели «одномоментно и без наличия прямого основания».

«У них не было объективных причин, которые бы их вынуждали сократить время приема.

Почему-то вдруг все полигоны в Волгоградской области взяли и сделали это, о целях можно только догадываться», — отметил господин Лучников.

Ярослав Малых

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