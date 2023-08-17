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Главные новости за 17 августа. Белгород, Воронеж, Орел, Курск, Липецк

Начальник управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова ушла со своего поста

Ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий создал учебник по основам военной подготовки и обороны государства

Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал заявление руководителя управления муниципальной службы и кадров Александра Шамарина, проработавшего на этом посту девять лет, об увольнении по собственному желанию

В Орле могут построить сеть общественных туалетов по концессии

Прокуратура Курска отметиланизкую готовность облцентра к отопительному сезону

Сергей Соколов покинул пост вице-губернатора Воронежской области с 17 августа

Вынесен приговор трем белгородцам, заработавшим 236 млн рублей на «обнале»

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