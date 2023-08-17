Вынесен приговор трем белгородцам, заработавшим 236 млн рублей на «обнале»

Октябрьский райсуд Белгорода признал трех местных жителей Дмитрия Малышева, Марину Черкашину и Николая Шахова виновными в незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Как установлено в суде, они заработали почти 236 млн руб. на обналичивании денежных средств.

В прокуратуре Белгородской области сообщили, что одному подсудимому назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 9 месяцев, второму — принудительные работы на срок 3 года, а третьему — в виде ограничения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

Описанные в уголовном деле события происходили в 2015-2017 годах. Обвиняемые занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц без лицензии. На счета клиентов зачислялись деньги по фиктивным бухгалтерским документам: сделки, как говорят в облпрокуратуре, не имели иной деловой цели и экономического смысла, кроме как преобразование перечисленных денежных средств в наличную форму.

По подсчетам ведомства, от каждого отдельного поступления членами преступной группы при их выдаче в наличной форме удерживалось незаконное комиссионное вознаграждение в сумме от 4,5 до 8% от суммы поступивших денежных средств. В результате данной деятельности ими был извлечен доход в общей сумме 235,53 млн руб. Приговор в законную силу пока не вступил.

Сергей Толмачев