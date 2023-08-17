Сергей Соколов покидает пост вице-губернатора Воронежской области с 17 августа

Курирующий внутреннюю политику заместитель губернатора Воронежской области Сергей Соколов, об уходе которого из правительства региона недавно стало известно, покинет свой пост 17 августа. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Гусев. Уточняется, что полномочия господина Соколова досрочно прекращаются по его инициативе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее господин Соколов рассказывал «Ъ-Черноземье», что планирует закончить работу в облправительстве в 20-х числах августа. Собеседник «Ъ-Черноземье» в правительстве Воронежской области отмечал тогда, что Сергей Соколов принял решение об увольнении до конца избирательной кампании Александра Гусева «с учетом особенностей нынешнего года» в виде отсутствия электоральных рисков для основного кандидата. Теперь Сергей Соколов будет работать в должности замглавы исполкома ОНФ по аналитике и работе с госорганами.

Сергею Соколову 44 года. В 2001 году окончил юрфак воронежского госуниверситета, в 2003-м — институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ России. С 2003 по 2009 год работал в региональном управлении ФСБ. В 2009–2012 годах — замруководителя управления экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области. С апреля по декабрь 2012-го — заместитель руководителя управления региональной политики, в декабре 2012-го назначен руководителем управления (в 2017-2018 годах совмещал эту должность с обязанностями замруководителя аппарата губернатора и правительства). С конца 2018 года — заместитель губернатора, курирующий, в том числе, и взаимодействие со СМИ.

Алина Морозова

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