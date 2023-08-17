Ректор ВГУ создал учебник по основам военной подготовки и обороны государства

В московском издательстве «Кнорус» вышел учебник «Основы военной подготовки и обороны государства», разработанный ректором воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрием Ендовицким и его помощником по военному делу Виктором Шамаевым. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал господин Ендовицкий.

Глава вуза утверждает, что это первый в стране учебник для гражданских вузов по новой дисциплине и что курс «обязателен для каждого российского высшего учебного учреждения». В аннотации пособия сказано, что «материалы в нем изложены в объеме, необходимом для формирования представлений о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли вооруженных сил в обеспечении мира, знаний основ обороны государства и военной подготовки, патриотической социализации, морально-политических, психологических и правовых основ военной службы». Учебник позволит «мотивированно сделать выбор воинской профессии».

Обложка учебника

Фото: пресс-служба ВГУ

В учебнике 372 страницы. Его содержание разделено на шесть разделов: «Военно-патриотическая и военно-историческая работа», «Вооруженные силы РФ в структуре госинститутов», «Правовые основы подготовки граждан к военной службе», «Система военного образования», «Основы общевоенной подготовки», «Основы тактической, тактико-специальной подготовки».

Первый посвящен военным реформам в истории страны до революции и после нее, второй — стратегии национальной безопасности РФ, Вооруженным силам РФ (ВС РФ), «психологическим факторам современного боя» и основам военно-политической работы. В третьем разделе рассказывается о том, что подразумевается под воинской обязанностью в мирное и в военное время, какие есть воинские звания и каких их различить. В четвертом описано, как получают образование офицеры, в том числе будущие сотрудники ФСБ России, и как работают военные учебные центры при вузах (у ВГУ такой есть). Пятый раздел начинается с уставов ВС РФ, продолжается теорией строевой подготовки и завершается правилами огневой подготовки. В последнем, шестом разделе рассказывается об основах тактики, военно-инженерной подготовки, военной топографии, а также о том, как защититься от ядерного, химического и биологического оружия. Две последних страницы отданы послесловию.

Как правительство Воронежской области оценивает эффективность военно-патриотического воспитания в вузах региона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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