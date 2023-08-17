Управление муниципальной службы Воронежа покинул его глава Александр Шамарин

Мэр Вадим Кстенин подписал заявление руководителя управления муниципальной службы и кадров Александра Шамарина, проработавшего на этом посту девять лет, об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа. Там рассказали, что решение было принято в связи с переходом господина Шамарина на другую работу — впрочем, не уточнили, на какую именно.

С 25 августа исполнять обязанности будет замруководителя управления Ольга Колоскова. «Об иных кадровых решениях будет сообщено дополнительно»,— отметили в мэрии облцентра.

Александру Шамарину 42 года. Трудовую деятельность начинал инженером-конструктором в ФГУП «Воронежский научно-исследовательский институт связи» и концерне «Созвездие», где проработал с марта 2003-го по сентябрь 2007 года. С сентября 2007 года по январь 2011-го работал сначала в службе по работе с персоналом, а последние три года — начальником отдела подбора и кадрового администрирования в ОАО «Воронежсинтезкаучук». Затем до января 2014-го занимался проектной деятельностью на различных производственных площадках ОАО «Сибур холдинг» в Томске и Москве, с марта по июнь 2014-го поработал начальником управления по работе с персоналом в ОАО «Красноярский завод синтетического каучука», после чего перешел в мэрию Воронежа. С июня 2014 года возглавлял управление муниципальной службы и кадров.

Мария Старикова