В Орле могут построить сеть общественных туалетов по концессии

Администрация Орла прорабатывает вопрос заключения концессионного соглашения в сфере строительства общественных туалетов, в том числе для маломобильных граждан. Об этом сообщил горсовет Орла по итогам вчерашнего заседания комитета ЖКХ. Инициатива продиктована слишком малым, по мнению депутатов, количеством общественных туалетов в облцентре. К этому вопросу вернутся на ноябрьском заседании комитета.

По словам вице-мэра Орла Алексея Степанова, в городе «числится» 13 общественных туалетов, 14 биотуалетов и 15 «надворных санитарных установок». В местах проведения тематических ярмарок и праздников устанавливается 12 мобильных туалетных кабин, находящихся в оперативном управлении муниципального учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла».

Также в сквере Семьи планируется смонтировать мобильный туалетный комплекс из четырех кабин, одна из которых будет предназначена для маломобильных граждан. Корпус объекта должны выполнить из металлических гнутых и прокатных профилей, в кабинках — установить антивандальные унитазы и зеркала из нержавеющей стали. Ожидается, что туалет будет платным, предусмотрен наличный и безналичный расчет.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте