Мусорный оператор требует от Волгоградской области выплаты 731 млн руб.

Компания «Ситиматик-Волгоград» направила досудебную претензию властям Волгоградской области с требованием выплатить неустойку в размере 731 млн руб., сообщает РБК со ссылкой на документ. В июле компанию лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В претензии уточняется, что сумма неустойки рассчитана из расходов, которые «Ситиматик-Волгоград» не могла покрыть из-за ограничений на рост тарифов.

«Ситиматик» была мусорным оператором Волгоградской области с 2018 года, но в середине июля 2023 года власти региона объявили о досрочном расторжении договора с компанией. «Ситиматик» пробует восстановить статус регоператора через суд. На прошлой неделе организация подала заявление на банкротство.

Почти сразу после расторжения договора с компанией «Ситиматик» Волгоградская область заключила временное соглашение с ООО «ЭкоЦентр» (входит в группу «Чистый город»). С 1 августа временный оператор приступил к исполнению обязанностей.

УФАС по Волгоградской области подозревает структуры «Чистого города» в картельном сговоре. В мае компании, владеющие мусорными полигонами в регионе и принадлежащие «Чистому городу», почти одновременно ограничили время приема мусоровозов компании «Ситиматик» на своих объектах. Свои действия они называли вынужденными, поскольку «Ситиматик» накопила перед ними огромную задолженность.

Глава УФАС по Волгоградской области Роман Лучников заявил, что у владельцев полигонов не было объективных причин, которые вынуждали бы сократить время приема. «Почему-то вдруг все полигоны в Волгоградской области взяли и сделали это, о целях можно только догадываться»,— отметил господин Лучников.

Эрдни Кагалтынов