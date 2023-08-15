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Коммерсантъ FM
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Минфин РФ отменил аукционы с ОФЗ из-за волатильности на финансовых рынках

Министерство финансов России не будет проводить 16 августа аукционы с облигациями федерального займа (ОФЗ). Причиной отмены аукционов называется волатильность на финансовых рынках.

«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 16 августа 2023 года аукционов по размещению ОФЗ»,— сообщается на официальном сайте ведомства. Как поясняют в министерстве, отменить аукционы решено «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».

Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, 15 августа упал на 0,68% (до уровня 123,73 пункта) на фоне решения Центробанка о внеплановом повышении ключевой ставки до 12% годовых (это максимальный уровень ставки с мая минувшего года).

Последний раз Минфин РФ отказывался от проведения подобных аукционов по размещению ОФЗ по такой же причине в октябре прошлого года.

Во втором квартале 2023 года Минфин РФ не выполнил план привлечения средств на рынке госбумаг. Ведомство предпочитает по возможности избегать дорогих заимствований. В частности, на последнем июньском аукционе через ОФЗ с переменным купоном Минфин привлек меньше 60 млрд руб. при почти пятикратно превышающем эту цифру спросе.

Подробности — в материале «Ъ» «С плана срезали премию».

Александр Кислов

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