С плана срезали премию

Во втором квартале, как и в первом, Минфин не выполнил план привлечения средств на рынке госбумаг. Он предпочитает по возможности избегать дорогих заимствований. Так, на последнем в этом полугодии аукционе через ОФЗ с переменным купоном Минфин привлек меньше 60 млрд руб. при почти пятикратно превышающем эту цифру спросе. Особенностью последних аукционов стала активизация Санкт-Петербургской валютной биржи, чья доля на первичном рынке ОФЗ приблизилась к 10%.

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На последнем аукционе полугодия Минфин пошел навстречу основным инвесторам — банкам — и предложил исключительно облигации с переменным купоном. Таких шагов эмитент не предпринимал более чем полтора года. И спрос не заставил себя ждать: объем выставленных заявок на покупку почти достиг 250 млрд руб., что вдвое выше показателя предыдущего размещения. Минфин удовлетворил заявки на сумму около 59 млрд руб.

Однако и привлечение такого объема потребовало от эмитента высокой премии. По оценке начальника управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка Андрея Кулакова, спред к ставке RUONIA составил 52 б. п., что предполагает спред к ликвидному отрезку на вторичном рынке в размере 14–18 б. п. «Не исключено, что участники рынка, понимая цель министерства по недостающей для исполнения квартального плана величине, запросили повышенную премию»,— отмечает господин Кулаков.

Минфин второй квартал подряд не выполняет заявленный план по заимствованию.

По итогу отчетного периода суммарный объем размещения ОФЗ составил 836 млрд руб., что немногим меньше квартального плана в 850 млрд руб. В первом квартале разрыв был больше: при плановых 800 млрд руб. эмитент привлек только 739 млрд руб.

Особенностью второго квартала при проведении аукционов по ОФЗ стал выход на них клиентов Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), тогда как ранее аукционы проводились исключительно на Московской бирже. Всего по итогам отчетного периода объем удовлетворенных заявок на СПВБ превысил 77 млрд руб., или 9,2% от общего объема размещений.

В 2022 году СПВБ обновила торговую систему на фондовом рынке и начала активную работу по привлечению клиентов (см. “Ъ” от 19 сентября 2022 года). Первый заместитель председателя правления биржи Михаил Темниченко рассказал “Ъ”, что в настоящее время к площадке подключено около 30 клиентов, включая крупные банки. До конца года планируется подключить еще как минимум десять банков.

Наряду с аукционами по размещению ОФЗ СПВБ ведет переговоры с другими эмитентами облигаций. «В апреле этого года Минфин Белоруссии разместил через нас облигации на 10 млрд руб.»,— отметил господин Темниченко.

Покупка ОФЗ на аукционах через СПВБ может быть интересна банкам, которые активно участвуют в довольно развитой денежной секции площадки, считает собеседник “Ъ” в российском банке. Тем самым они смогут оптимизировать расходы, которые возникают в случае движения ликвидности между площадками, а также избежать потери времени. По данным биржи, на ней регулярно проводят аукционы по размещению свободной ликвидности Санкт-Петербурга, Федерального казначейства, ПФР. В частности, в мае объем торгов на денежном рынке составил 3,5 трлн руб.

Но если при размещении ОФЗ новая площадка еще может составить конкуренцию Московской бирже, то на вторичных торгах гособлигациями это существенно сложнее. Как отметили на Московской бирже, ежедневный объем операций с ОФЗ превышает 15 млрд руб. При этом важным элементом инфраструктуры рынка госбумаг стали частные инвесторы — их доля превышает 10%.

На СПВБ за квартал не было заключено ни одной сделки с ОФЗ на вторичном рынке. «Объемы будут расти, в отдельные дни даже возможно преобладание за счет крупных заявок, но вероятность того, что большинство откажется от работы с Московской биржей, невысокая»,— отмечает собеседник “Ъ” на рынке. По словам источника “Ъ” в крупном банке, немногие захотят совершать сделки на обеих биржах, «удобнее, когда вся информация в одной системе».

Виталий Гайдаев