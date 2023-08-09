Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26243

Минфин сообщил, что сегодняшний аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26243 не состоялся. Причиной ведомство назвало «отсутствие заявок по приемлемым уровням цен», говорится в пресс-релизе на сего сайте.

Во втором квартале, как и в первом, Минфин не выполнил план привлечения средств на рынке госбумаг. Ведомство предпочитает по возможности избегать дорогих заимствований. В частности, на последнем июньском аукционе через ОФЗ с переменным купоном Минфин привлек меньше 60 млрд руб. при почти пятикратно превышающем эту цифру спросе.

Подробности — в материале «Ъ» «С плана срезали премию».

Лаура Кеффер