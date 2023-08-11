Альфа-банк сообщил о штатной работе после санкций против Авена и Фридмана

В пресс-службе Альфа-банка сообщили «Ъ», что работа финорганизации идет в штатном режиме, на ее деятельность не влияет введение санкций со стороны США против сооснователей организации Михаила Фридмана и Петра Авена.

«Мы работаем как обычно, на деятельность банка это никак не влияет»,— сообщили в пресс-службе. Однако в кредитной организации не стали отвечать на вопрос, повлияют ли санкции на подготовку к сделке по продаже долей двух сооснователей банка.

«Скорее всего никак не повлияет,— сказал «Ъ» Дмитрий Позин, партнер корпоративной практики Stonebridge Legal.— Думаю, стороны изначально структурировали сделку таким образом, чтобы избежать влияния санкций. Ну и очевидно, что расчёты в долларах США теперь для продавцов невозможны».

«Насколько я помню, проблема была в отсутствии разрешения на разблокировку активов со стороны Великобритании и Еврокомиссии»,— отмечает партнер и руководитель санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева.— В этом смысле включение предпринимателей в санкционные списки США вряд ли повлияет на сделку».

Вместе с тем, по ее оценке, проблемы могут возникнуть с активами, зарегистрированными в США, инвестициями в американские активы и счетами в американских банках, а также расчетами через них.

Сегодня, 11 августа, Минфин США внес в санкционный список сооснователей Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена. Их включили в SDN-список, предполагающий наиболее жесткие ограничения — их активы в США будут заморожены, сделки с ними запрещены. Американским юридическим и физическим лицам также будут грозить вторичные санкции за работу с ними.

В 2022 году господа Фридман и Авен попали под блокирующие санкции Евросоюза и Великобритании. После они вышли из совета директоров Альфа-банка и покинули инвестиционную группу LetterOne.

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