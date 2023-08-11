МИД России назвал выселение монахов из Киево-Печерской лавры беззаконием

МИД России опубликовал комментарий, в котором назвал беззаконием и произволом решение Хозяйственного суда Киева от 10 августа. Как следует из постановления инстанции на иск, монахов Украинской православной церкви могут выселить из Киево-Печерской лавры.

«Свершился очередной акт беззакония и произвола со стороны киевского режима, который сфабриковал судебный процесс и получил нужное для себя решение»,— заявил спецпредставитель МИДа по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

Он отметил, что есть вопросы к независимости украинского суда, а надежды на международные судебные инстанции могут не оправдаться. Господин Аскальдович предупредил, что в связи с решением святыня может подвергнуться разграблению. «Этого допустить нельзя»,— заявил спецпредставитель МИД России.

На территории заповедника «Киево-Печерская лавра» расположены православный монастырь и несколько храмов. Он подчинен Министерству культуры Украины.

УПЦ до 24 февраля 2022 года называлась Украинской православной церковью Московского патриархата. Контроль над лаврой может перейти к Православной церкви Украины, которую УПЦ и Русская православная церковь называют «раскольнической». 9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ.

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Мария Федотова