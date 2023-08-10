Дрон попал по игроку «Динамо»

Норвежский полузащитник Матиас Норманн, арендованный «Динамо» у «Ростова» примерно год назад, неожиданно покинул Россию, сославшись на угрозу своей безопасности после недавних атак дронов на здания в «Москва-Сити». Для защиты своих интересов московский клуб намерен обратиться в Футбольный трибунал Международной федерации футбола (FIFA). После этого с высокой степенью вероятности дело будет разбирать Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), одно из недавних решений которого — по выплате компенсации агентам бывшего футболиста команды Константина Рауша — динамовцы до сих пор не выполнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матиасу Норманну (на переднем плане) летняя Москва показалась слишком опасной для того, чтобы продолжать в ней футбольную карьеру

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Матиасу Норманну (на переднем плане) летняя Москва показалась слишком опасной для того, чтобы продолжать в ней футбольную карьеру

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что Матиас Норманн покинул Россию, сообщил генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после матча второго тура группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России (в нем динамовцы в среду обыграли со счетом 4:3 «Краснодар»). Причиной этого решения, по словам Пивоварова, сам футболист назвал недавние атаки дронов на здания, расположенные в квартале «Москва-Сити», где он проживал. Клуб предложил Матиасу Норманну изменить место жительства, но положительного ответа не получил. Павел Пивоваров заявил «РИА Новости», что «Динамо» «вместе с "Ростовом"» готовится оспаривать действия игрока «в арбитраже».

Именно ростовскому клубу, пресс-служба которого не ответила в четверг на запрос “Ъ” по поводу Матиаса Норманна, принадлежат права на 27-летнего полузащитника, имеющего в послужном списке 12 матчей за сборную Норвегии. В 2019 году он пробрел его у английского «Брайтона» (сумма трансфера, по данным Transfermakrt, составила €1,7 млн). Сыграв за ростовчан 51 официальный матч и забив два гола, Норман за €2 млн был арендован «Норвичем», выступающим во втором английском дивизионе, но вернулся в Россию в 2022 году.

В отличие от многих других легионеров, покинувших РФ на фоне военной спецоперации на Украине, Норманна украинские события не смутили. В начале сентября прошлого года он перешел по арендному соглашению стоимостью €1 млн в московское «Динамо», за которое сыграл 17 матчей.

По версии «РИА Новости», в конце июня Норманн, находившийся в отпуске на Кипре и задержавшийся с приездом в Москву на несколько дней, был оштрафован за опоздание на медосмотр и тренировочный сбор «Динамо», якобы не собиравшееся продлевать срок его аренды. Таким образом, полузащитнику, который, по информации «РБ Спорт», получал в Москве €1,7 млн в год, менее чем через месяц пришлось бы возвращаться в «Ростов» на куда более скромную зарплату €0,5 млн.

В мае Международная федерация футбола на сезон продлила действие своего прошлогоднего постановления, разрешающего в связи с проведением военной спецоперации легионерам и тренерам-иностранцам снова приостанавливать контракты с российскими клубами, если они уже так поступали. Однако случай Норманна под разрешение не подпадает, поскольку, покинув «Ростов» в марте прошлого года на некоторое время, контракт он не приостанавливал.

Сейчас же футболист фактически добивается одностороннего разрыва отношений с ростовчанами и «Динамо». По мнению юристов, защищающих его интересы, нынешняя ситуация в России является форс-мажором и оправдывает такой шаг.

«Вернувшись в Москву, Норманн встретил город, который полностью изменился за период летних каникул»,— говорится в письме представителей игрока, направленном в российские клубы.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, сообщил, что в настоящий момент «Динамо» готовит обращение в Футбольный трибунал FIFA, главной функцией которого является разрешение споров, связанных с выполнением регламента организации, и «даже в условиях нынешней чрезвычайно политизированной ситуации» «надеется на положительный для себя вердикт». В противном случае, указывает собеседник “Ъ”, федерация создаст прецедент, и примеру Норманна смогут последовать игроки, выступающие в различных странах с «непростой обстановкой». Впрочем, разбирательством в Футбольном трибунале FIFA дело, скорее всего, не ограничится. У проигравшей стороны будет возможность обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Между тем «Динамо» не так давно уже взаимодействовало с CAS по довольно заметному делу. Клуб в нем выступал ответчиком, а истцом была агентская компания Golden Toys, принимавшая участие в трансфере в московский клуб из «Кельна» Константина Рауша в 2018 году. Golden Toys утверждала, что, согласно трансферному контракту, «Динамо» должно было выплатить ей €750 тыс. CAS, встав на ее сторону, кроме основной суммы обязал московский клуб компенсировать истцу еще и проценты, накопившиеся за пять лет. Правда, выплаты так до сих пор и не произошло, как и рассмотрения спора с учетом свежего решения арбитража в рамках Российского футбольного союза. «Динамо» по-прежнему руководствуется позицией российских судов, признававших оспариваемый договор недействительным, и приоритетом российского права над международным.

Евгений Федяков