«Динамо» настаивает на легитимности арбитража

Московское «Динамо» отреагировало на жалобы компании Golden Toys по поводу ситуации, связанной с трансфером полузащитника Константина Рауша из «Кельна» в январе 2018 года. Футбольный клуб настаивает на том, что не допустил каких-либо юридических нарушений регламентов и Устава Российского футбольного союза (РФС), а претензии к себе считает безосновательными.

Футбольный клуб «Динамо» ответил на заявление учредителя компании Golden Toys LLP Владимира Ничипорука, который намерен опротестовать в РФС, а возможно, и в Спортивном арбитражном суде ноябрьское решение Арбитражного суда Москвы по делу о трансфере Константина Рауша. Напомним, что, согласно этому решению, соглашение между футбольным клубом и Golden Toys признано «мнимым», а обязательства клуба по выплате агентского вознаграждения в размере €750 тыс. за переход полузащитника из «Кельна» в январе 2018 года сняты.

Сам конфликт между ФК «Динамо» и Golden Toys возник полтора года назад. Компания представляла интересы Константина Рауша, однако затем Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», которое на тот момент было основным акционером клуба (в 2019 году контроль над ним вернулся к банку ВТБ), инициировало проверку МВД трансферной деятельности клуба на предмет коррупции. И эта проверка касалась в том числе трансфера Рауша.

«Динамо» заморозило выплату Golden Toys, после чего начался процесс в арбитражном суде Москвы.

При этом АО «Футбольный клуб “Динамо-Москва”» и Golden Toys выступали в данном процессе в качестве ответчиков, а истцами в официальных документах названы ВФСО «Динамо» и АО «Управляющая компания “Динамо”».

Компания Golden Toys, однако, утверждает, что де-факто процесс был инициирован исключительно клубом и в интересах клуба, хотя по документам он и являлся ответчиком. Что же касается данного дела, то, по мнению Golden Toys, оно не должно было рассматриваться в гражданском суде, поскольку, согласно Уставу РФС, любое разногласие подобного рода передается в юрисдикцию Международной федерации футбола (FIFA), Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) или РФС.

При этом нарушение данного принципа может караться запретом на регистрацию новичков в рамках одного или двух трансферных окон.

«Динамо», однако, категорически не согласно с такой трактовкой. В его официальном комментарии говорится, что клуб «не допустил никаких юридических нарушений регламентов и Устава РФС, в том числе в части досудебного урегулирования спора», а «претензии компании Golden Toys к футбольному клубу “Динамо” являются безосновательными». Что же касается информации о том, что футбольному «Динамо» могут запретить регистрацию новых игроков в ближайшие трансферные окна в результате судебных разбирательств по иску компании Golden Toys, то это «абсолютно не соответствует действительности».

Источник “Ъ” в клубе пояснил, что запрет на регистрацию новичков — это крайняя мера, и «даже если представить гипотетическую ситуацию, что “Динамо” будет грозить наказание, то речь будет идти исключительно о штрафе».

«Динамо» подчеркивает, что Golden Toys вводит общественность в заблуждение, поскольку клуб не нарушал пунктов Устава РФС в части соблюдения регламента и порядок досудебного разбирательства. «Клуб не подавал иск. Клуб является ответчиком по иску общества и управляющей компании “Динамо”, а они не являются субъектами футбола, которые четко перечислены в соответствующих документах, и на них по закону не распространяются регламенты FIFA и РФС»,— пояснили “Ъ” в ФК «Динамо». Кроме того, в клубе отмечают, что «в соответствии с Гражданским кодексом и Арбитражным процессуальным кодексом РФ как нынешние, так и предыдущие владельцы акций вправе оспаривать сделки клуба, так как они влияют на стоимость акций и могут причинить им (акционерам.— “Ъ”) убытки».

Евгений Федяков