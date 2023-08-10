БКС Банк остановил переводы в «дочки» международной группы Raiffeisen

Российский БКС Банк с 10 августа прекратил осуществлять переводы в долларах и евро в дочерние организации Raiffeisen Bank International, сохранив лишь возможность перевода в долларах в головной банк группы в Австрии.

Финансовый Telegram-канала MarketOverview опубликовал документ банка о валютных переводах, из которого следует, что из списка получателей были удалены дочерние банки RBI в России, Австрии, Албании, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Косово, Румынии, Сербии, Словакии, Хорватии, Чехии.

В России, согласно документы, переводы из БКС в долларах и евро также нельзя теперь сделать в российские СИАБ, СПБ Банк и в азербайджанский Gunay Bank в долларах. При этом теперь может делать валютные переводы в российские Автоградбанк, Витабанк, Энерготрансбанк, Промсельхозбанк, банк Финсервис, киргизские Aiyl Bank, AIYL BANK OJSC, Commercial bank Kyrgyzstan, таджикистанский Commerce bank of Tajikistan.

С чем связаны изменения, не сообщается.

В мае Reuters со ссылкой на источники писало о планах RBI передать подразделение в России — Райффайзенбанк — акционерам. В марте европейский ЦБ потребовал от группы закрыть российский бизнес. RBI пообещала снизить деловую активность в стране и заявила о планах продать российское подразделение или вывести его из структуры группы. В августе компания сдвинула срок ухода из России с конца сентября на конец декабря 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Уход добавил хлопот».

Олеся Павленко