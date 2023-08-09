Замглавы МВД Польши допустил закрытие железнодорожного сообщения с Белоруссией

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил в интервью агентству PAP, что Варшава при необходимости закроет все пограничные переходы с Белоруссией, в том числе железнодорожные. Он заявил, что в таком случае одновременно с Польшей границу с Белоруссией закроет Литва.

Господин Вонсик сообщил, что глава МВД Польши Мариуш Каминьский обсудил с литовским коллегой Агне Билотайте механизм возможного закрытия границ с Белоруссией. Кроме того, замглавы польского МВД выразил надежду, что примеру Польши и Литвы при необходимости последует Латвия.

Господин Вонсик признал, что через Белоруссию по железной дороге идет значительная часть польской торговли. Он отметил, что тем же путем идет и китайская торговля. По его мнению, КНР должна подать президенту Белоруссии Александру Лукашенко «правильный сигнал», чтобы тот не предпринимал действий, от которых пострадает китайская торговля.

На польско-белорусской границе сейчас открыт автомобильный погранпереход в Тересполе. Грузоперевозки осуществляются через железнодорожный погранпереход в деревне Кукурыки.

Польша анонсировала усиление пограничной охраны на этой неделе. Латвия с 11 августа тоже введет усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Литва допускала закрытие нескольких КПП на границе с Белоруссией из-за присутствия бойцов ЧВК «Вагнер» в стране. На границу с Белоруссией Польша перебросила 2 тыс. военнослужащих.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сегодня, 9 августа, обвинил Польшу в желании захватить Западную Украину. Он утверждает, что для этого планируется создать специальное польско-украинское подразделение. На этом фоне российское военное ведомство рассмотрит создание Московского и Ленинградского военных округов с одновременным усилением группировок на западных границах РФ.

Эрдни Кагалтынов