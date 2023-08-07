Семьи участников СВО в Белгородской области получат выплаты на подготовку детей к школе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании в облправительстве поручил выплатить семьям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, по 15 тыс. руб. на подготовку детей к школе.

Губернатор отметил, что деньги будут выплачены до 20 августа. Их получат в том числе семьи погибших военнослужащих. Вячеслав Гладков предложил сделать такую меру поддержки ежегодной.

Новый учебный год в различных учебных заведениях Белгородской области будет проходить в различных форматах. Так, в Белгороде школьники будут учиться очно. В приграничной 20-километровой зоне обучение продолжат в дистанционном формате. Также уроки в школах будут начинаться с 15-минутных инструктажей и тренингов, на которых детям будут объяснять правила эвакуации и основы оказания первой медицинской помощи.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж