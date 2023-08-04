Marca: тренер ПСЖ Луис Энрике может покинуть пост

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Луис Энрике подумывает об уходе из клуба, сообщает Marca. Утверждается, что тренер может покинуть пост из-за ситуации с нападающим Килианом Мбаппе. Портал пишет, что Энрике «надоела нерешительность», которую проявляет клуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Энрике

Фото: Kim Hong-Ji, Reuters Луис Энрике

Фото: Kim Hong-Ji, Reuters

Луис Энрике возглавил ПСЖ 5 июля. Соглашение с 53-летним тренером рассчитано до 2025 года. Он сменил в должности Кристофа Гальтье, у которого с ПСЖ был двухлетний контракт. Под его руководством команда завоевала свой 11-й титул чемпиона Франции.

24-летний Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он пятикратный чемпион Франции, трижды победитель Кубка Франции, а также чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата мира 2022 года. «Аль-Хиляль» предложил рекордные €332 млн за его трансфер и €776 млн футболисту за один год выступлений. Спортсмен отказался от переговоров.

О ситуации вокруг футболиста — в материале «Ъ» «Килиан Мбаппе дорожает с каждым клубом».

Лаура Кеффер