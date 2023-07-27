L'Equipe: Килиан Мбаппе отказался от переговоров с «Аль-Хилялем»

Футболист французского ПСЖ Килиан Мбаппе не стал участвовать в прямых переговорах с делегацией саудовского «Аль-Хиляля» о контракте, сообщила газета L'Equipe. По данным издания, нападающий никогда не рассматривал такое продолжение карьеры. «Аль-Хиляль» ранее предложил рекордные €332 млн за трансфер и €776 млн футболисту за один год выступлений

Как сообщали СМИ, «Аль-Хиляль» ранее сделал ПСЖ официальное предложение о покупке футболиста. Утверждалось, что французский клуб принял его и дал разрешение на прямые переговоры с Мбаппе. Предложенная сумма в €300 млн вдвое больше цены, в которую сам футболист обошелся в 2017 году ПСЖ. Однако нападающий не стал встречаться с делегацией из саудовского клуба, которая прибыла во Францию.

24-летний Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Пятикратный чемпион Франции, трижды победитель Кубка Франции. Чемпион мира 2018 года, серебряный призер чемпионата мира 2022 года.

Подробнее о ситуации вокруг футболиста — в материале «Ъ» «Килиан Мбаппе дорожает с каждым клубом».