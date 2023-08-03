Песков: Россия сделала все, чтобы не допустить войны после переворота на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сделала все, чтобы отстоять права жителей Донбасса и не допустить войны после государственного переворота на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Россия (после смены власти на Украине в 2014 году.— "Ъ") делала все, чтобы не допустить войны, Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса»,— сказал пресс-секретарь в ходе форума «Территория смыслов». Дмитрий Песков подчеркнул, что смена власти на Украине в феврале 2014 года была именно государственным переворотом.

Пресс-секретарь заявил, что в результате очень сложных переговоров были подписаны Минские соглашения. Подписание соглашений, по его словам, является дипломатическим успехом России. Он отметил, что выполнение договоренностей позволило бы «избежать войны».

Пресс-секретарь сослался на слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, которые говорили, что Минские соглашения помогли Украине усилить военный потенциал и дали ей время. «Но мы-то этого не знали, мы-то шли по пути реализации этих договоренностей, мы пытались вынудить Украину пойти по пути договоренностей, чтобы избежать войны»,— сказал Дмитрий Песков. Однако, когда стало понятно, что «войны уже не избежать», «начало происходить то, что начало происходить», заключил пресс-секретарь.

Первые Минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 года представителями трехсторонней контактной группы (Россия, Украина, ОБСЕ), а также представителями ДНР и ЛНР. Вторые Минские соглашения подписали в 2015 году, в них также участвовали представители Германии и Франции.

Франсуа Олланд говорил, что Минские соглашения помогли Украине усилить военный потенциал. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что эти соглашения были попыткой «дать Украине время», чтобы она «стала сильнее». Президент РФ Владимир Путин счел слова госпожи Меркель признанием обмана со стороны Запада.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».