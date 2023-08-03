Politico: глобальный саммит по Украине может пройти на полях Генассамблеи ООН или саммита G20

Неназванный чиновник сообщил Politico, что глобальный саммит по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, на котором планируется встреча на уровне глав государств, может пройти на полях саммитов под председательством Генассамблеи ООН в Нью-Йорке или G20 в Нью-Дели. Оба мероприятия планируются в сентябре.

По данным источника Politico, также стороны обсуждают возможность подготовки «более организованного» глобального саммита к концу 2023 года. Накануне Владимир Зеленский говорил о работе над тем, чтобы встреча прошла осенью. Однако решение еще не принято.

Саммит под председательством Генассамблеи ООН пройдет 18-19 сентября. В Кремле говорили, что президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в мероприятии. Саммит G20 в Индии планируется 9-10 сентября. 30 июля господин Путин, отвечая на вопрос о своем очном участии, сказал, что «пока не думал, не решил».

Глобальный саммит по «формуле мира» должен стать третьей встречей на высоком уровне по урегулированию конфликта на Украине. Первая встреча 24 июня в Копенгагене состоялась с советниками по вопросам национальной безопасности Украины, стран G7 и глобального Юга. Вторая встреча, на которой ожидаются представители 40 стран, пройдет в Саудовской Аравии 5-6 августа. Россию на эти встречи не приглашали.

Politico отмечает, что на саммите в Саудовской Аравии планируется принятие итогового коммюнике. По итогу встречи в Копенгагене, которая проходила «в условиях строжайшей секретности», заявление принято не было. Среди прочего, пишет Politico, на саммите в Джидде Украина планирует убедить другие страны в необходимости организации глобального саммита.

Цель мирных саммитов, как поясняли украинские официальные лица, состоит в обсуждении пунктов мирного плана Владимира Зеленского, поиска их оптимальных формулировок и механизмов внедрения. Тем самым Украина намерена убедить как можно больше сторон поддержать «формулу мира» господина Зеленского, в том числе страны глобального Юга.

«Формула мира» Владимира Зеленского, состоящая из десяти пунктов, была представлена в ноябре 2022 года. Среди условий — вывод российский войск, восстановление территориальной целостности Украины, ядерная безопасность, освобождение всех пленных. Москва предложенный план отвергла, поскольку он, в частности, не признает присоединенные регионы российскими.

Подробнее о саммите в Саудовской Аравии — в материале «Ъ» «Запад подтягивает к себе глобальный Юг».

Лусине Баласян