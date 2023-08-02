Зеленский надеется провести саммит по «формуле мира» осенью

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти рассчитывают подготовить глобальный саммит по «формуле мира» осенью 2023 года. Он должен стать третьей по счету встречей на высоком уровне по урегулированию конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Clodagh Kilcoyne/Pool, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Clodagh Kilcoyne/Pool, Reuters

Первая встреча состоялась 24 июня в Копенгагене: советники по вопросам национальной безопасности Украины, стран G7 и глобального Юга обсудили реализацию пунктов плана Владимира Зеленского. Вторая встреча, на которой ожидаются представители 40 стран, пройдет в Саудовской Аравии в августе. Россию на эти встречи не приглашали.

«Третьим шагом будет организация саммита — глобального саммита мира. Работаем над тем, чтобы это произошло этой осенью. На саммите нужно и может быть мировое большинство — представители Севера, Юга, Востока, Запада. Еще есть время на привлечение большинства стран мира»,— сказал господин Зеленский во время совещания с руководителями иностранных диппредставительств Украины. Фрагмент выступления опубликован в его Telegram-канале.

Встреча в Копенгагене проходила «в условиях строжайшей секретности». Официальные лица Украины подтвердили факт встречи спустя два дня, 26 июня. СМИ сообщали, что на саммите Украина пыталась убедить страны глобального Юга поддержать «формулу мира» Владимира Зеленского.

29 июля The Wall Street Journal сообщила, что 5–6 августа в Саудовской Аравии пройдет мирный саммит, на которой приглашены западные и некоторые развивающиеся страны. Позднее информацию подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, реализация мирного плана должна пройти в три этапа: встреча с послами, аккредитованными на Украине, встречи советников по национальной безопасности и организация глобального саммита на уровне лидеров государств.

«Формула мира» Владимира Зеленского, состоящая из десяти пунктов, была представлена в ноябре 2022 года. Среди условий — вывод российский войск, восстановление территориальной целостности Украины, ядерная безопасность, освобождение всех пленных. Москва предложенный план отвергла, поскольку он, в частности, не признает присоединенные регионы российскими.

Подробнее о саммите в Саудовской Аравии — в материале «Ъ» «Запад подтягивает к себе глобальный Юг».

Лусине Баласян