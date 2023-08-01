Ассоциация блогеров и агентств попросила ФНС разобраться в утечке налоговых данных

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) пожаловалась в Федеральную налоговую службу (ФНС) на утечку списка из 100 российских звезд, которых подозревают в махинациях с целью «неуплаты или недоплаты налогов». Упомянутый список 23 июля опубликовал Telegram-канал Mash, который ссылался на источник в ФНС. Ассоциация блогеров просит ведомство «разобраться в ситуации», сообщает Forbes.

По данным Mash, в перечень подлежащих проверке артистов попали, в частности, телеведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова, блогер Ида Галич. Канал утверждал, что некоторым из них приостановили операции по счетам — к примеру, ООО «Ксения Бородина» заблокировали возможность переводить деньги из-за того, что в информации о конторе оказались недостоверные данные. Mash писал, что, «вероятно, весь список и вышеуказанные имена в ближайшее время ждет основательный разнос», и «в том числе возможны выездные проверки».

В АБА потребовали от сотрудников ФНС «прекратить сливы конфиденциальной информации до выявления реальных нарушений и провести внутреннее расследование». В ассоциации считают, что сотрудник налоговой, выступивший источником Mash, нарушил режим налоговой тайны (ст. 102 НК РФ).

Кроме того, опубликованная информация порочит честь и достоинство блогеров и артистов, а также дискредитирует их, заявили в АБА. «Подобные громкие заявления о причастности государственных ведомств со стороны Telegram-каналов и СМИ усугубляют ситуацию»,— говорится в письме ассоциации, направленном ФНС. АБА подчеркнула, что подобные утечки невыгодны и самому ведомству, так как недобросовестные блогеры после публикаций данных в СМИ могут «избежать ответственности, покинув страну».

В ФНС пока никак не прокомментировали информацию.

В этом году за неуплату налогов было задержано несколько популярных блогеров. В марте блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) предъявили обвинение в уклонении от налогов на 311 млн руб., ее мужу Артему Чекалину — в пособничестве. В отношении них также возбудили дело об отмывании денег на сумму более 130 млн руб., им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В апреле основательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу РФ. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 918 млн руб. Ее отправили под домашний арест. В мае ее мужу Алексею предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств).

Подробности — в материале «Ъ FM» «Елену Блиновскую "отписали" от активов».

Лаура Кеффер