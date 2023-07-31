США приветствуют усилия Турции по возвращению России в зерновую сделку

ООН и Турция продолжают переговоры по возвращению России в зерновую сделку, идут дискуссии «за кулисами», заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. США, по ее словам, эти усилия приветствуют.

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Фото: Brendan McDermid, Reuters Линда Томас-Гринфилд

Фото: Brendan McDermid, Reuters

«Мне известно о том, что дискуссии "за кулисами" на данную тему продолжаются»,— заявила госпожа Томас-Гринфилд в ходе брифинга на площадке Госдепа (цитата по «РИА Новости»). США усилия генсека ООН, правительства Турции и других сторон поддерживают, отметила она.

17 июля Москва не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море. По заявлению российской стороны, вторая часть зерновой сделки — меморандум России—ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции — так и не была реализована.

Зерновая сделка (черноморская инициатива) была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что он рассчитывает на перезапуск сделки в обозримом будущем. Источник турецкого телеканала TRT в Минобороны республики сообщал, что Анкара ведет переговоры с Россией, Украиной и ООН «по вопросу возобновления зерновой сделки». Сегодня, 31 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал разговор Владимира Путина и его турецкого коллеги 2 августа.

Подробнее о развитии ситуации читайте в публикации «Ъ FM» «“Вот далась им эта зерновая сделка”».

Мария Федотова