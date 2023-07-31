Песков анонсировал разговор Путина и Эрдогана 2 августа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом планируется на среду, 2 августа. Дат возможной поездки господина Путин в Турцию пока нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Действительно, телефонный разговор, как и сказал Путин, планируется на среду»,— сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос во время пресс-колла. Чему будет посвящена беседа, а также другие подробности он не сообщил.

Источники The Wall Street Journal (WSJ) на прошлой неделе сообщали, что Владимир Путин игнорирует просьбы турецкого коллеги о переговорах по возобновлению действия зерновой сделки. По данным источников WSJ, на телефонном разговоре настаивал господин Эрдоган. Россия с 18 июля приостановила участие в зерновой сделке из-за невыполнения ее условий.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Альянс погрузился в зерно».

Лаура Кеффер