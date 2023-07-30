Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил доклад об атаке беспилотников на Москву, которая произошла сегодня ночью, 30 июля. Сам президент сейчас находится в Санкт-Петербурге.

На вопрос журналиста ТАСС, получил ли президент доклад, господин Песков ответил: «Конечно». Никаких других подробностей он не привел.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при ночной атаке беспилотниками были повреждены две башни «Москва-Сити». По его словам, никто не пострадал. По данным ТАСС, пострадал охранник.

Позднее Минобороны России сообщило, что в атаке участвовали три беспилотника, два из них подавили средства радиоэлектронной борьбы, после чего они упали в районе «Москва-Сити». Еще один беспилотник был сбит в небе Одинцовского района Подмосковья.

В пострадавшем при атаке здании IQ-квартала в «Москва-Сити» расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. По информации источника «РИА Новости», в момент крушения БПЛА сотрудников министерств в здании не было.