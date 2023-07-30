Путин на параде в честь Дня ВМФ пообщался с Шойгу

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин прибыл в Петропавловскую крепость на парад военно-морского флота России. Госагентство «РИА Новости» сообщает, что на параде президент пообщался с министром обороны Сергеем Шойгу. О теме разговора пока не сообщается.

В текущем году в параде в честь Дня ВМФ участвуют 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около 3 тыс. военных. Владимир Путин пригласил на парад президентов ряда африканских стран, участвовавших в саммите Россия--Африка. Среди них — лидеры Буркина-Фасо, Конго, Мали и Эритреи, зампредседателя верховного совета Судана, премьер-министр Танзании, вице-президент Экваториальной Гвинеи.

На параде президент сообщил, что в нынешнем году российский флот пополнят 30 кораблей разных классов. Среди кораблей, уже заступивших на боевое дежурство,— ракетный корвет «Меркурий». В конце выступления президент поблагодарил состав ВМФ за выполнение задач и безупречную преданность.

Анастасия Ларина