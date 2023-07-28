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Коммерсантъ FM
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В аэропортах Москвы и Петербурга задержано или отменено более 40 рейсов из-за непогоды

В аэропортах Москвы на фоне непогоды 35 рейсов задержаны, 10 отменено, следует из данных «Яндекс Расписания». В Санкт-Петербурге на три часа перенесли рейс в столицу.

По состоянию на 0:45 во Внуково задержано 16 рейсов, отменено четыре. В Домодедово задержано четыре рейса, отменено два. В Шереметьево задержано 15 рейсов, отменено четыре.

Заммэра Москвы Петр Бирюков предупреждал, что 28 и 29 июля в столице ожидается новая волна ливней и гроз. По его словам, в эти дни может выпасть 50–70% месячной нормы осадков. 26 июля в Москве за несколько часов выпало 46 мм осадков, что стало рекордом для этого дня с 1894 года.

О непогоде в столице — в материале «Ъ FM» «Москву рекордно залило».

Лаура Кеффер

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