28 и 29 июля в Москве снова ожидаются ливни и грозы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что 28 и 29 июля в столице ожидается новая волна ливней и гроз. По его словам, в эти дни может выпасть 50–70% месячной нормы осадков.

«Всего за июль уже выпало 150–180% месячной нормы осадков»,— уточнил Петр Бирюков (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад, которые продолжат работать в усиленном режиме. «Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона в ходе патрулирования территорий будут предупреждать о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках»,— сказал господин Бирюков.

Он также призвал граждан во время ливней не укрываться под деревьями и не парковать возле них автомобили.

Вчера, 26 июля, в Москве за несколько часов выпало 46 мм осадков. По данным метеорологов, это рекордное количество для 26 июля с 1894 года (42,5 мм). Ливень подтопил несколько улиц в разных частях Москвы. Несколько десятков легковых автомобилей сломались, оказавшись затопленными. Были подтоплены как минимум два торговых центра.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Москву рекордно залило».