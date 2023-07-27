В Воронежской области во дворе частного дома обнаружили беспилотник

Правительство Воронежской области в своем Telegram-канале сообщило об обнаружении беспилотника самолетного типа в частном подворье в Верхнехавском районе, расположенном в северной части региона и граничащем с соседней Липецкой областью. Сейчас место обнаружения беспилотника оцеплено, работают спецслужбы. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Воронежской области инциденты с беспилотниками происходят гораздо реже, чем в приграничных Белгородской и Курской областях. В начале лета БПЛА врезался в многоэтажку в центре Воронежа. Тогда легкие ранения получили три человека. В мае два беспилотника попытались атаковать военный объект рядом с областным центром.

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Сергей Толмачев, Воронеж