В Екатеринбурге с 24 июля по 31 июля перестанет ходить троллейбус № 30 и изменится маршрут автобуса № 09

С 24 июля по 31 июля в Екатеринбурге изменится схема движения автобуса № 09 и перестанет курсировать троллейбус № 30. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным администрации, ограничения связаны с ремонтом труб на перекрестках улиц Калинина и Ильича, а также Победы и Ильича. При движении к остановке «Промышленный проезд» автобус № 09 поедет по ул. Победы, затем по ул. 40-летия Октября — ул. Уральских рабочих — ул. Ильича — далее по маршруту.

Напомним, в Екатеринбурге с 1 августа изменится маршрут трамваев №№ 9, 12, 16 и 17. Кроме того, трамвайная линия между Екатеринбургом и Верхней Пышмой прекратила свою работу до 13 августа. Движение «Львят» временно приостановлено из-за врезки строящегося трамвайного депо в дорожную сеть, его открытия и запуска. Для пассажиров временно организован автобусный маршрут №333 А.

Полина Хабарова

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