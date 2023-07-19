В Екатеринбурге с 1 августа изменится маршрут четырех трамваев

Четыре екатеринбургских трамвая изменят маршрут с 1 августа. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, нововведения необходимы для увеличения плотности движения на магистральных маршрутах — через весь город к новым районам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

С 1 августа в маршрутах трамваев №№ 9, 12, 16 и 17 будут следующие изменения:

Трамвай № 9 вместо «Керамическая — ЦПКиО» будет двигаться по маршруту «Керамическая — метро "Ботаническая"»;

Трамвай № 12 вместо «7 Ключей — ВИЗ» станет «40 лет ВЛКСМ — Дворец Спорта»;

трамвай № 16 вместо «Эльмаш — Шарташ» станет «Волгоградская — УрФУ»;

трамвай № 17 вместо «Эльмаш — Машиностроителей» станет «Керамическая — Кушвинская».

Напомним, трамвайная линия между Екатеринбургом и Верхней Пышмой прекратила свою работу до 13 августа. Движение «Львят» временно приостановлено из-за врезки строящегося трамвайного депо в дорожную сеть, его открытия и запуска. Для пассажиров временно организован автобусный маршрут №333 А.

Полина Хабарова

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