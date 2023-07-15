Трамвайную линию из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму закрыли до 13 августа

Трамвайная линия между Екатеринбургом и Верхней Пышмой прекратила свою работу до 13 августа, сообщил портал Е1. Движение «Львят» временно приостановлено из-за врезки строящегося трамвайного депо в дорожную сеть, его открытия и запуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным портала, работы по строительству нового депо ведутся на завершающем этапе. Для пассажиров временно организован автобусный маршрут №333 А. Как уточнили изданию на предприятии «Верхнепышминский трамвай», для «Львят» строят отдельное депо, так как сейчас трамваи обслуживаются на Северном депо Екатеринбурга, что занимает время на перебег до трамвайной ветки.

Трамваи «Львенок» между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустили в августе 2022 года. На строительство линии было направлено около 6 млрд. руб. Оценивалось, что ежедневно трамваем будут пользоваться около 11 тыс. человек, протяженность маршрута составляет 8,6 км.

Напомним, строительство депо ведется в Верхней Пышме на ул. Петрова — между Успенским проспектом и ул. Сыромолотова. Положительное заключение госэкспертизы было получено в мае прошлого года. В январе стало известно, что стоимость возведения трамвайного депо составит 1,7 млрд руб.

Полина Хабарова

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